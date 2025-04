Umberto Tozzi ospiti al concerto finale Marco Masini Raf e i The Kolors

Umberto Tozzi celebrerà La Grande Festa di L'ultima notte rosa the Final Tour all'Arena di Verona, ecco i primi ospitiCon i suoi 50 anni di carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre 2000 concerti, Umberto Tozzi il 5 ottobre celebrerà La Grande Festa di L'ultima notte rosa the Final Tour all'Arena di Verona. Questo importante appuntamento – che fa parte del tour mondiale in 4 continenti con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live – sarà un'occasione speciale per il pubblico italiano di godere dello straordinario repertorio di uno degli artisti italiani più amati di tutti tempi.Sul palco dell'anfiteatro veronese saranno ospiti altre grandi voci della musica italiana, questi i primi nomi: Marco Masini, Raf, Hauser e i The Kolors.

