Google con Veo 2 ora Gemini può creare video a partire da un testo

Gemini Advanced e consente generare brevi video realistici e con effetto cinematografico Repubblica.it - Google, con Veo 2 ora Gemini può creare video a partire da un testo Leggi su Repubblica.it Aggiornamento importante per l’IA dell’azienda di Mountain View: il modello Veo 2 è disponibile per gli utentiAdvanced e consente generare brevirealistici e con effetto cinematografico

Potrebbe interessarti anche:

Ecco quanto costa la generazione di video con il modello IA di Google Veo 2

Generare video con Veo 2 costa al secondo molto, molto meno di quanto è stato speso per realizzare il film Avengers: Endgame. Un paragone esagerato fatto da un ricercatore di DeepMind. Ma quanto ...

Google lancia AI Mode e segna la fine dei clic

Google ci riprova con le AI. Lo scorso anno il motore di ricerca aveva lanciato, inizialmente in fase sperimentale solo negli Stati Uniti, il servizio AI Overview, con cui l’utente riceveva risposte ...

Google Tensor G5 potrebbe deludere le aspettative per la serie Pixel 10

Il nuovo chipset Google Tensor G5 sarà prodotto da TSMC, ma nonostante ciò sembrerebbe che le sue prestazioni saranno deludenti. L'articolo Google Tensor G5 potrebbe deludere le aspettative per la ...

Google, con Veo 2 ora Gemini può creare video a partire da un testo. Con Gemini ora puoi generare video di otto secondi. Ma solo per abbonati. Da oggi anche Gemini può creare video: Veo 2 disponibile per gli abbonati Advanced. Google Veo 2: migliore IA per i video. Gemini: app consentirà di generare video di 8 secondi con Veo 2. Con il nuovo update l'AI di Google promette video e foto realistici. Ne parlano su altre fonti

Riporta ilsole24ore.com: Con Gemini ora puoi generare video di otto secondi. Ma solo per abbonati - Chi ha sottoscritto Gemini Advanced potrà selezionare il modello Veo 2 dal menu a tendina in Gemini. La nostra prova e il confronto con Sora.

Secondo techcrunch.com: Google’s Veo 2 video generating model comes to Gemini - Google is bringing its Veo 2 video-generating AI model to users paying for Gemini Advanced, the company's premium AI plan.

zdnet.com comunica: Google's Veo 2 AI text-to-video generator is now available - how to try it - On Tuesday, Google announced via a blog post that its state-of-the-art Veo 2 video generator is now available in Gemini. This feature allows users to create eight-second video clips at 720p resolution ...