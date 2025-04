Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-04-2025 ore 19:10

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura di incidente avvenuto in precedenza sull'Aurelia permangono le code da via Doria fino allo svincolo di Civitavecchia Sud in direzioneci spostiamo ora sul Raccordo Anulare in interna è in via di risoluzione l'incidente avvenuto anche qui in precedenza anche per traffico tra le uscite Nomentana e Appia insenatura aumenta sempre per traffico daFiumicino a Tuscolana sullaFiumicino per un'auto in panne si sono formati code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana direzione raccordo anulare su via di Tor Bella Monaca è in via di risoluzione L'incidente nel quale sono rimaste coinvolte 5 vetture Code in diminuzione da via Aspertini a via gambellotti verso la Caterina è una sullaNapoli prudenza per l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza dell'uscita Anagni che interessa entrambe le direzioni al momento non ci sono ripercussioni di traffico da Gina Pandolfi Astral infomobilità Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della