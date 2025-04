Trump vuole chiudere pure il consolato di Firenze così la motosega dei tagli cambia volto alla diplomazia Usa

Trump vuole dimezzare i fondi federali versati al Dipartimento di Stato e a UsAid, l’agenzia Usa per la cooperazione internazionale. Nell’ambito dello storico taglio, verrebbero chiusi anche decine tra ambasciate e consolati americani nel mondo. Tra questi, anche il consolato di Firenze. Lo scrive il sito Punchbowl.news anticipando un documento interno del Dipartimento di Stato. Il documento, che deve ancora essere approvato dal segretario di Stato Marco Rubio, costituirebbe poi la posizione di basa dell’Amministrazione Trump da proporre al Congresso in vista del bilancio federale 2026. Secondo quanto anticipato, nella revisione dell’organizzazione e delle spese della diplomazia, verrebbero soppresse 10 ambasciate – in Paesi come Eritrea, Lussemburgo, Malta e Sud Sudan – e 17 consolati. Leggi su Open.online L’Amministrazionedimezzare i fondi federali versati al Dipartimento di Stato e a UsAid, l’agenzia Usa per la cooperazione internazionale. Nell’ambito dello storicoo, verrebbero chiusi anche decine tra ambasciate e consolati americani nel mondo. Tra questi, anche ildi. Lo scrive il sito Punchbowl.news anticipando un documento interno del Dipartimento di Stato. Il documento, che deve ancora essere approvato dal segretario di Stato Marco Rubio, costituirebbe poi la posizione di basa dell’Amministrazioneda proporre al Congresso in vista del bilancio federale 2026. Secondo quanto anticipato, nella revisione dell’organizzazione e delle spese della, verrebbero soppresse 10 ambasciate – in Paesi come Eritrea, Lussemburgo, Malta e Sud Sudan – e 17 consolati.

