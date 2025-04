Irma e Lucia Testa una famiglia che sfida i pregiudizi

Chi sono Irma e Lucia Testa: età, lavoro, sport, fidanzati, Instagram

Nel cast di The Couple – Una vittoria per due ci sono anche Irma e Lucia Testa. Le due sorelle partecipano in coppia alla prima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, in onda da lunedì 7 ...

La pugile Irma Testa e la sorella Lucia a The Couple

Archiviato il Grande Fratello, il countdown per The Couple è partito. Dopo avervi annunciato gli opinionisti, ora è arrivato il momento di svelarvi in anteprima una coppia in gara che da lunedì ...

Pagelle The Couple seconda puntata: Spinalbese solita lagna, Irma e Lucia Testa d’acciaio

Le pagelle della seconda puntata di ‘The Couple - Una vittoria per due’, quella andata in onda lunedì 14 aprile, danno conto di una serata nella quale è mancato un po’ di mordente. Non le storie, ma ...

