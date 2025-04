Incidente a Civitavecchia frontale tra due automobili due feriti in ospedale

Civitavecchia sono intervenuti in via Aurelia, all'altezza della 'Repubblica dei ragazzi', per uno scontro frontale tra due automobili. Leggi su Fanpage.it Stando a quanto si apprende, intorno alle 16.40 di oggi, martedì 15 aprile, i vigili del fuoco disono intervenuti in via Aurelia, all'altezza della 'Repubblica dei ragazzi', per uno scontrotra due

