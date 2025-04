Quifinanza.it - Scatti di anzianità in busta paga, a chi spettano e come si calcolano

I cosiddettidisono incrementi retributivi che, in base al Ccnl di riferimento, il lavoratore matura periodicamente con l’aumentare dell’di servizio. L’idea alla base è che l’esperienza acquisita nel tempo renda il lavoratore più competente e produttivo, giustificando un aumento di stipendio. In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa sono,si applicano nei principali settori eindividuarli in.Le caratteristiche generali deglidiGlidirappresentano una voce retributiva riconosciuta al dipendente che presta servizio per un certo periodo presso la stessa azienda. In parole semplici, quando un lavoratore raggiunge un determinato numero di anni di attività continuativa con lo stesso datore di lavoro, matura un incremento nella retribuzione.