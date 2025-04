L’Asst di Lodi assume personale per gli ospedali ecco le figure richieste

Lodi, 15 aprile 2025- L'Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi cerca nuovo personale. Sono aperti bandi per reclutare infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche, fisioterapisti, tecnici di laboratorio, di radiologia, di riabilitazione psichiatrica di neurofisiopatologia e psicomotricità. In particolare queste figure andrebbero a rafforzare la Direzione aziendale delle professioni sanitarie e sociosanitarie di cui attualmente fanno parte circa 1.200 operatori. Per il reclutamento si conta di attingere anche al corso di laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Milano che, proprio a Lodi, in via Fissiraga, (all'ex ospedale) ha una sede, con attualmente 72 i corsisti, distribuiti in tre anni di attività didattica. I 1200 dipendenti della Direzione aziendale delle professioni sanitarie e socio sanitarie sono diretti da Eleonora Aloi, dirigente infermieristica, operativa a Lodi dal maggio del 2023, dopo aver lavorato per diversi anni in Piemonte, tra Asl Torino 4 e Azienda ospedaliera universitaria città della salute e della scienza di Torino (in particolare presso l'ospedale Molinette).

