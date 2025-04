Continassa Juve ripresa degli allenamenti verso il Parma le novità sugli infortunati

JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla ContinassaContinassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa.Allenamento Juve: le ultime dalla ContinassaMattinata di allenamento per la Prima Squadra maschile bianconera, reduce dalla vittoria casalinga contro il Lecce per 2-1 in campionato e al lavoro in vista del prossimo impegno di Serie A – in programma lunedì 21 aprile alle ore 20:45 in trasferta contro il Parma. Sotto la guida di mister Igor Tudor e del suo staff tecnico, la Juventus si è concentrata sul lavoro atletico – in modo particolare sulle ripetute – per poi dedicarsi a partitelle incentrate sul pressing.

