Malagiustizia a Noto Da due anni attendiamo esito del autopsia della mamma

"Dopo l'intervento per un tumore al colon mia madre è rimasta 40 giorni in terapia intensiva prima di morire e due anni dopo il suo decesso aspettiamo l'esito dell'autopsia per capire se è stato un caso di malasanità". Denunciano - intanto - un caso intanto di Malagiustizia le figlie di una 79enne morta all'ospedale di Noto (Siracusa) nell'agosto del 2023. L'esito dell'autopsia non è mai stata depositata e denunciano il rischio prescrizione.

