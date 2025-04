La strategia turistica del presidente distratto l’affondo dell’ex governatore D’Alfonso

strategia di promozione». Così il presidente della giunta regionale ha commentato la presentazione del Giro d’Abruzzo. Una dichiarazione che non è passata inosservata all’ex presidente della. Chietitoday.it - "La strategia turistica del presidente distratto": l’affondo dell’ex governatore D’Alfonso Leggi su Chietitoday.it «Siamo partiti in ritardo rispetto ad altre Regioni perché prima del nostro arrivo non esisteva una veradi promozione». Così ildella giunta regionale ha commentato la presentazione del Giro d’Abruzzo. Una dichiarazione che non è passata inosservata all’exdella.

Potrebbe interessarti anche:

Aeroporti e trend straordinario, Princi: "Strategia vincente del presidente Occhiuto"

"Anche a inizio 2025 prosegue il trend straordinario degli aeroporti calabresi, con oltre 252 mila passeggeri nel solo mese di gennaio e un incremento del 34,6% rispetto a un anno fa. Nell’anno ...

Visit Emilia: una strategia integrata per esaltare l’offerta turistica emiliana

Visit Emilia persegue una strategia articolata e innovativa per valorizzare l’offerta turistica del le province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza, persegue una strategia articolata e innovativa per ...

Promozione turistica unitaria e strategia condivisa per il lago con "Garda Unico"

Un programma di promozione unitaria del Lago di Garda, che strizza l'occhio soprattutto ai turisti nordamericani. Un'iniziativa di valorizzazione strategica e ambiziosa. È "Garda Unico", progetto ...

"La strategia turistica del presidente distratto": l’affondo dell’ex governatore D’Alfonso. Pecoraro Scanio: A Bari rete EcoDigital per turismo sostenibile. Pecoraro Scanio “A Bari rete Ecodigital per turismo sostenibile”. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Visit Emilia: una strategia integrata per esaltare l’offerta turistica emiliana - Visit Emilia persegue una strategia articolata e innovativa per valorizzare l’offerta turistica del le province ... e progetti territoriali mirati. Il presidente di Visit Emilia, Simone Fornasar ...