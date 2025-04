Lingua di servizio e temi deprimenti ma così la letteratura non strega più

strega 2025. Se non se lo fosse già aggiudicato Paolo Nori, un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Lingua di servizio e temi deprimenti, ma così la letteratura non strega più Leggi su Ilfoglio.it "Chiudo la porta e urlo”. Sarebbe un gran titolo per questo articolo sul Premio2025. Se non se lo fosse già aggiudicato Paolo Nori, un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Potrebbe interessarti anche:

Video-interpretariato in lingua dei segni per uffici e sportelli: il servizio al via con Uniba e Politecnico

L'Università e il Politecnico di Bari, nonchè gli atenei del Salento e di Foggia hanno avviato il servizio di video-interpretariato in lingua italiana dei segni per utenti sordi o in ipoacusia. ...

"Torino non è Italia": Islam, un servizio-choc

Islam violento, a Torino comanda la Sharìa? È andata a fotografare la situazione Costanza Tosi, inviata di Fuori dal Coro, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da ...

Attive le "Segnalazioni" sul sito del Comune di Città Sant'Angelo: il nuovo servizio a disposizione dei cittadini

Attivato il servizio “Segnalazioni” sul sito internet del Comune di Città Sant’Angelo (clicca qui per accedere direttamente al portale). Si tratta di un’iniziativa lanciata dall’amministrazione per ...

Triste primato del femminicidio, parola dell’anno 2023 per la Treccani. Ne parlano su altre fonti