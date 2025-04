Sciopero selvaggio dei taxi in Centrale e a Linate Basta al abusivismo degli Ncc

Sciopero dei taxi a Milano. A partire dalle 14 un centinaio di tassisti si sono fermati in presidio nei pressi della Stazione Centrale per dire "Basta all'abusivismo degli Ncc e alla concorrenza sleale di Uber". Diverse le file che si sono create prima che turisti e cittadini si rendessero conto. Milanotoday.it - Sciopero 'selvaggio' dei taxi in Centrale e a Linate: "Basta all'abusivismo degli Ncc" Leggi su Milanotoday.it deia Milano. A partire dalle 14 un centinaio di tassisti si sono fermati in presidio nei pressi della Stazioneper dire "all'Ncc e alla concorrenza sleale di Uber". Diverse le file che si sono create prima che turisti e cittadini si rendessero conto.

Milano, sciopero selvaggio dei taxi in stazione Centrale

Milano - I tassisti di Milano hanno bloccato il servizio nella zona della stazione Centrale. Poco dopo le 14 di oggi martedì 15 aprile, i conducenti hanno interrotto senza preavviso il carico di ...

