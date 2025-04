Cristiano Ronaldo rinnova con l039Al Nassr giocherà fino a 42 anni vuole Mondiali e 1000 goal

Cristiano Ronaldo non lascia, anzi raddoppia. Il portoghese è infatti sul punto di rinnovare. Leggi su Calciomercato.com La notizia era nell`aria ma si sta ora concretizzando.non lascia, anzi raddoppia. Il portoghese è infatti sul punto dire.

Potrebbe interessarti anche:

Cristiano Ronaldo organizza un concerto privato per farsi cantare “buon compleanno” alla festa per i 40 anni

È stato Rauw Alejandro, il 32enne cantautore e rapper portoricano, a intonare il rituale jingle di auguri durante il party rivato. Poi Ronaldo ha dato un bacio a mamma Dolores e l'ha presa per mano, ...

Vlahovic insegue Dybala e Cristiano Ronaldo: potrebbe diventare il terzo straniero a raggiungere quel traguardo con la maglia della Juve

di Redazione JuventusNews24Vlahovic insegue Dybala e Ronaldo: il dato sul serbo, verso la panchina nel big match contro l’Atalanta Dusan Vlahovic, autore di nove gol in questo campionato, potrebbe ...

Cristiano Ronaldo da record, 927 gol in carriera: obiettivo 1.000 reti

(Adnkronos) – Cristiano Ronaldo sempre più da record. Il fuoriclasse portoghese, oggi all'Al Nassr, ha segnato il 927esimo gol della sua carriera nel 3-0 con cui la squadra saudita ha battuto ...

Nota di sportal.it: Cristiano Ronaldo eterno: va avanti altri due anni - Cifre record per l'ingaggio Cristiano Ronaldo più forte del tempo: l’attaccante portoghese, che ha festeggiato i 40 anni lo scorso febbraio, sta per rinnovare con l’Al-Nassr per altre due stagioni.

Si apprende da informazione.it: Cristiano Ronaldo rinnova con l’Al Nassr fino al 2026 - Cristiano Ronaldo prolunga il contratto con l’Al Nassr Cristiano Ronaldo, icona del calcio mondiale, ha ufficialmente esteso il proprio legame con l’Al Nassr fino all’estate del 2026. Nonostante abbia ...

Segnala msn.com: Cristiano Ronaldo sostituito, il portoghese litiga con Pioli e potrebbe chiederne l'esonero. Cosa è successo - Una sostituzione che potrebbe portare all'esonero. L'allenatore italiano Stefano Pioli è da qualche mese guida tecnica dell'Al Nassr, formazione araba in cui gioca ...