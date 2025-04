Ecco cosa vuole Trump – Panorama in edicola

Per fermare la rovina
La strategia di Trump sui dazi ha una motivazione sociale: l'impoverimento dei lavoratori americani a causa della globalizzazione. E ha un obiettivo: il futuro degli Stati Uniti.

La Gazzetta delle bizzarrie
Invece di affrontare i pericoli che incombono sull'Unione, Bruxelles continua a fare leggi per forma e misure delle viti, reti da pesca e mercato delle larve.

L'editoriale del direttore
«Ogni tanto i lettori accusano noi giornalisti di occuparci con grande enfasi di alcuni fatti e poi, una volta data la notizia, di dimenticarcene, quasi ci annoiassimo in fretta di ciò che abbiamo raccontato. In parte è vero (.) A tutto ciò ho pensato nei giorni scorsi, guardando come la stampa ha trattato il caso Sangiuliano.»

