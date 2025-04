.com - Fulminacci annuncia il Palazzacci Tour 2026, i biglietti

oggi, che lo vede protagonista per la prima nei palasport, iDopo 9 date sold out nei club e un evento speciale al Palazzo dello Sport di Roma lo scorso anno, seguito dal successo delle date estive nei festival di tutta Italia,– il giovane favoloso della musica italiana –oggi, che lo vede protagonista per la prima nei palasport. Un nuovo importante capitolo, un’altra grande avventura.Torna, con il suo stile unico e spiazzante, adre i suoi nuovi concerti con un trailer pubblicato ieri sui social: un video, ironico e tagliente, arricchito dalla speciale partecipazione di Luca Bizzarri. Di seguito il calendario di tutte le date, prodotte e organizzate da Magellano Concerti, che saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi:09 aprile– ROMA, Palazzo dello Sport11 aprile– NAPOLI, Palapartenope15 aprile– MILANO, Unipol Forum18 aprile– FIRENZE, Nelson Mandela ForumIsono disponibili da oggi online e nei punti vendita abituali.