Notizieaudaci.it - Omicidio al Mugello: la guardia giurata Federico Perissi uccisa da un 41enne

, 45 anni,di Firenze, era scomparso da giorni. Il suo corpo è stato ritrovato sotto un cavalcavia nei pressi del lago di Bilancino, nel. È stato unsenegalese a portare la polizia sul luogo dell’occultamento, dopo aver confessato l’durante un fermo a Ferrara, dove era stato arrestato per rapina.Un delitto efferatoIl cadavere era sepolto nel fango, come confermato dagli agenti della Squadra mobile di Ferrara e Firenze. L’assassino ha indicato il punto preciso, raccontando nei dettagli le modalità del delitto. Resta però ignoto il movente. Le indagini sono in corso per chiarire il rapporto tra i due uomini: pare che la vittima conoscesse l’aggressore, che è stato trovato alla guida dell’auto di.Un passato turbolentoIlsenegalese era già noto alle forze dell’ordine per un tentato sequestro in un locale di Firenze, nel quartiere Novoli.