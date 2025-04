I risultati del voto Basso supera il 50 Conficoni si ferma al 356

Basso, sostenuto dalle liste "Pordenone cambia - lista Ciriani", "Lega per Basso Sindaco", "Pordenone civica - lista Basso" "Fratelli d'Italia per Basso Sindaco" e "Forza Italia - Basso Sindaco" è stato eletto. Pordenonetoday.it - I risultati del voto: Basso supera il 50%, Conficoni si ferma al 35,6% Leggi su Pordenonetoday.it Si è concluso lo spoglio dei voti alle elezioni comunali di Pordenone. Alessandro, sostenuto dalle liste "Pordenone cambia - lista Ciriani", "Lega perSindaco", "Pordenone civica - lista" "Fratelli d'Italia perSindaco" e "Forza Italia -Sindaco" è stato eletto.

