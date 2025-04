Francesca Michielin dopo dieci anni saluta la storica manager Marta Donà

Francesca Michielin ha salutato la sua storica manager Marta Donà, capace di collezionare quattro vittoria al festival di Sanremo (due con Mengoni, poi Olly e Angelina Mango), con cui ha condiviso dieci anni di carriera. L’annuncio è arrivato tramite una storia pubblicata su Instagram, dove la cantante ha comunicato ai suoi fan la decisione di interrompere la collaborazione con LaTarma management, l’agenzia guidata proprio da Donà.Michielini: «Una scelta difficile che apre un nuovo corso per me»«dopo quasi dieci anni di avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma management», ha scritto Michielin. La cantante, che da poco ha spento 30 candeline, ha motivato così la scelta: «Ringrazio Marta e tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po’ spietato» e ha concluso il messaggio spiegando: «Da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade. Lettera43.it - Francesca Michielin dopo dieci anni saluta la storica manager Marta Donà Leggi su Lettera43.it hato la sua, capace di collezionare quattro vittoria al festival di Sanremo (due con Mengoni, poi Olly e Angelina Mango), con cui ha condivisodi carriera. L’annuncio è arrivato tramite una storia pubblicata su Instagram, dove la cantante ha comunicato ai suoi fan la decisione di interrompere la collaborazione con LaTarma management, l’agenzia guidata proprio dai: «Una scelta difficile che apre un nuovo corso per me»«quasidi avventure insieme, ho preso una decisione non semplice ma che apre un nuovo corso per me: non lavorerò più con Latarma management», ha scritto. La cantante, che da poco ha spento 30 candeline, ha motivato così la scelta: «Ringrazioe tutto il team per avermi affiancato da quando ero una giovane ragazza in quello che è un mondo bellissimo e anche un po’ spietato» e ha concluso il messaggio spiegando: «Da oggi sento la necessità di cambiare direzione e aprirmi nuove strade.

