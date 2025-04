Nuovo impianto anti zanzare per il benessere dei bambini

Nuovo impianto anti zanzare per i bambini che frequentano il nido d'infanzia "La Coccinella" di San Cesario sul Panaro. Questa la novità in arrivo per il nido locale che l'Amministrazione Comunale ha voluto realizzare con l'arrivo della stagione più calda. Si tratta di un progetto sperimentale.

