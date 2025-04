.com - Rockin’1000, i Negramaro e i FASK i primi ospiti delle due date evento

e i Fast Animals and Slow Kids sono iduecon cuifesteggia il proprio decennaleIn occasionedueche celebrano il 10° anniversario dalla loro nascita, ichiamano a raccolta alcuni dei grandi protagonisti della scena rock italiana. Domenica 27 luglio saliranno sul palco due rock band d’eccezione: i, unico appuntamento dell’estate prima di rivederli a settembre live nei palasport, e i Fast Animals and Slow Kids, che quest’estate saranno impegnati sui palchi dei festival erassegne più importanti con il loro tour.Fast Animals and Slow Kids – ph Simone BiavatiMigliaia di musicisti si esibiranno all’unisono insieme ad alcuni degli artisti di maggiore spicco della scena italiana, per celebrare una community che in dieci anni ha rivoluzionato l’idea di performance musicale, durante le due giornate, inoltre, ci sarà la possibilità di prendere parte a diverse attività insieme ai musicisti di, tra queste, ci saranno anche leJAM, circuito internazionale di appuntamenti che toccano Milano, New York e San Paolo, dove la musica dal vivo e la condivisione sono al centro.