The Life of Chuck Tom Hiddleston protagonista del trailer ufficiale

trailer di The Life of Chuck, il film ispirato al romanzo firmato da Stephen King.Partiamo dal presupposto che il romanzo The Life of Chuck non è assolutamente un racconto horror, strano a dirlo se parliamo del maestro Stephen King, ma il racconto dei grandi interrogativi della vita e della bellezza della connessione, della comunità e dell’apprezzamento dei piccoli momenti trascorsi insieme. Detto questo, il nuovo film di Mike Flanagan si presenta come uno dei film più attesi dell’anno, non fosse altro per le critiche entusiastiche provenienti dal Toronto International Film Festival, dove lo ricordiamo il film ha vinto il premio del pubblico.The Life of Chuck offre al pubblico uno sguardo da esterno alla vita di Chuck nel corso dell’intera sua esistenza, divisa per l’occasione in tre capitoli. Universalmovies.it - The Life of Chuck | Tom Hiddleston protagonista del trailer ufficiale Leggi su Universalmovies.it NEON ha da poco diffuso in rete il nuovodi Theof, il film ispirato al romanzo firmato da Stephen King.Partiamo dal presupposto che il romanzo Theofnon è assolutamente un racconto horror, strano a dirlo se parliamo del maestro Stephen King, ma il racconto dei grandi interrogativi della vita e della bellezza della connessione, della comunità e dell’apprezzamento dei piccoli momenti trascorsi insieme. Detto questo, il nuovo film di Mike Flanagan si presenta come uno dei film più attesi dell’anno, non fosse altro per le critiche entusiastiche provenienti dal Toronto International Film Festival, dove lo ricordiamo il film ha vinto il premio del pubblico.Theofoffre al pubblico uno sguardo da esterno alla vita dinel corso dell’intera sua esistenza, divisa per l’occasione in tre capitoli.

