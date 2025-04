Blue Origin Katy Perry pubblica il video del suo viaggio nello spazio

viaggio al confine dell’atmosfera e un messaggio rivolto alle nuove generazioni. Katy Perry ha condiviso su Instagram le straordinarie immagini del volo spaziale compiuto a bordo della navetta New Shepard, appartenente alla Blue Origin, la compagnia fondata da Jeff Bezos.La missione, avvenuta lunedì 14 aprile, ha portato la popstar oltre la linea di Kármán — il confine convenzionale tra l’atmosfera terrestre e lo spazio, situato a oltre 100 km di altitudine. Con lei, a bordo del volo suborbitale durato 11 minuti, c’erano altre cinque donne straordinarie: Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King e Kerianne Flynn.Nel video diffuso sui social, le sei protagoniste appaiono fluttuanti in assenza di gravità, tra risate, abbracci e sguardi pieni di meraviglia. Panorama.it - Blue Origin, Katy Perry pubblica il video del suo viaggio nello spazio Leggi su Panorama.it Un sogno che diventa realtà, unal confine dell’atmosfera e un messaggio rivolto alle nuove generazioni.ha condiviso su Instagram le straordinarie immagini del volo spaziale compiuto a bordo della navetta New Shepard, appartenente alla, la compagnia fondata da Jeff Bezos.La missione, avvenuta lunedì 14 aprile, ha portato la popstar oltre la linea di Kármán — il confine convenzionale tra l’atmosfera terrestre e lo, situato a oltre 100 km di altitudine. Con lei, a bordo del volo suborbitale durato 11 minuti, c’erano altre cinque donne straordinarie: Lauren Sánchez, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, Gayle King e Kerianne Flynn.Neldiffuso sui social, le sei protagoniste appaiono fluttuanti in assenza di gravità, tra risate, abbracci e sguardi pieni di meraviglia.

