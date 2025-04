Netanyahu post Khamenei dice che Israele va distrutto

Khamenei, ha pubblicato un post in cui spiega perché Israele deve essere distrutto. E lo fa mentre sono in corso negoziati con gli americani. Noi stiamo combattendo per la nostra esistenza. Stiamo combattendo per il nostro futuro". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu oggi durante la visita nel nord di Gaza. Lo rende noto il suo ufficio. Quotidiano.net - Netanyahu, post Khamenei dice che Israele va distrutto Leggi su Quotidiano.net "Voglio dirvi per cosa stiamo combattendo e perché: oggi il dittatore iraniano, l'ayatollah, ha pubblicato unin cui spiega perchédeve essere. E lo fa mentre sono in corso negoziati con gli americani. Noi stiamo combattendo per la nostra esistenza. Stiamo combattendo per il nostro futuro". Lo ha detto il premier israeliano Benyaminoggi durante la visita nel nord di Gaza. Lo rende noto il suo ufficio.

Israele-Hamas, le ultime notizie di oggi | «Hamas respinge la proposta di tregua di Israele». Witkoff: «L'Iran elimini il programma di arricchimento dell'uranio». Medio Oriente, Bbc: Hamas ha respinto proposta israeliana di accordo. Netanyahu: " Con l'uccisione di Nasrallah abbiamo saldato i conti" - 33 persone uccise e di 195 feriti questo il bilancio degli attacchi israeliani di oggi in LIbano. Ne parlano su altre fonti

Secondo ansa.it: Netanyahu, post Khamenei dice che Israele va distrutto - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...

Scrive msn.com: Israele, da Netanyahu ok "in linea di principio" alla tregua in Libano | Iran, Khamenei chiede l'esecuzione del premier israeliano - La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 416. Secondo la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, "Netanyahu e le autorità israeliane dovrebbero essere giustiziati per crimini ...

Nota di msn.com: Mandato arresto Netanyahu, Khamenei: "Ci vorrebbe una condanna a morte" - (Adnkronos) - La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, ha affermato oggi ... mandati di arresto per il primo ministro Benjamin Netanyahu e per l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant ...