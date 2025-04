Fuochi d’artificio una nonna combattente incontro con Carla Signoris

nonna burbera nella storia drammatica ma piena d’avventura di un gruppo di ragazzini alle prese con l’impegno coraggioso durante la Resistenza in alta montagna. Fuochi d’artificio ce la racconta Carla Signoris in questa intervista. Comingsoon.it - Fuochi d’artificio, una nonna combattente: incontro con Carla Signoris Leggi su Comingsoon.it Interpreta un ruolo poco abituale per lei, quello di unaburbera nella storia drammatica ma piena d’avventura di un gruppo di ragazzini alle prese con l’impegno coraggioso durante la Resistenza in alta montagna.ce la raccontain questa intervista.

Potrebbe interessarti anche:

Trovato con droga e fuochi d’artificio. Arrestato un 42enne

VAILATE (Cremona)Guai grossi per un 42enne sorpreso con in auto 1.100 grammi di hashish e con a casa altra droga e 122 fuochi d’artificio. I carabinieri mercoledì pomeriggio hanno fermato un’auto ...

Libri, “Fuochi d’artificio”: un legame indissolubile nella tempesta della guerra partigiana

È già disponibile in tutte le librerie, l’uscita lo scorso 1 aprile, ‘Fuochi d’artificio’ (Salani editore, pagine 320, prezzo 15,90 euro) il nuovo romanzo di Andrea Bouchard che presto diventerà una ...

Esplosione a Ercolano: arresti per fabbrica illegale di fuochi d'artificio

Per l'esplosione di un'abitazione di una abitazione adibita abusivamente a fabbrica per la produzione di fuochi di artificio, avvenuta lo scorso 18 novembre in via Patacca a Ercolano, dove persero la ...

“Fuochi d’artificio”, ovvero la resistenza raccontata ai ragazzini: tutto sulla prima puntata stasera su Rai 1. Fuochi d’artificio: dietro le quinte della serie Rai sulla Resistenza. Intervista con Susanna Nicchiarelli, regista e sceneggiatrice di “Fuochi d’artificio”: “Attraverso questa serie vorrei arrivasse l’emozione di condividere quei valori per cui combattere insieme”. “Fuochi d’artificio”, in onda su Raiuno: quei bambini-partigiani che sognarono la libertà. Il 15, 22 e 25 aprile andrà in onda su Rai 1 la nuova serie in tre puntate “Fuochi d’artificio” con la regia di Susanna Nicchiarelli: “Un paese senza memoria è senza futuro”. Fuochi d’artificio, una nonna combattente: incontro con Carla Signoris. Ne parlano su altre fonti