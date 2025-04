Allegri torna in Serie A intreccio con Conte annuncio in diretta

Allegri è vicino al tanto atteso ritorno in Serie A: sono tanti i club accostati al tecnico livornese, ma una direzione è al momento quella favorita. E in questa nuova avventura avrà un ruolo anche il futuro di Antonio Conte.Si preannuncia un’estate di grandi cambiamenti, in Serie A. Juventus, Milan e Roma sono tre big che sicuramente dovranno cambiare guida tecnica, e in alcuni casi anche qualche tassello nella dirigenza. È il caso dei rossoneri, che stanno concludendo con il loro nuovo direttore sportivo e in seguito passeranno a contattare l’allenatore per la prossima stagione. Ma in discussione è anche il futuro della panchina del Napoli.Allegri torna in Serie A, intreccio con Conte: annuncio in diretta. (LaPresse) TvPlay.itE ovviamente tra i nomi più dibattuti di queste settimane c’è anche quello di Massimiliano Allegri, attualmente senza contratto ma atteso a un pronto ritorno al lavoro. Tvplay.it - Allegri torna in Serie A, intreccio con Conte: annuncio in diretta Leggi su Tvplay.it è vicino al tanto atteso ritorno inA: sono tanti i club accostati al tecnico livornese, ma una direzione è al momento quella favorita. E in questa nuova avventura avrà un ruolo anche il futuro di Antonio.Si preannuncia un’estate di grandi cambiamenti, inA. Juventus, Milan e Roma sono tre big che sicuramente dovranno cambiare guida tecnica, e in alcuni casi anche qualche tassello nella dirigenza. È il caso dei rossoneri, che stanno concludendo con il loro nuovo direttore sportivo e in seguito passeranno a contattare l’allenatore per la prossima stagione. Ma in discussione è anche il futuro della panchina del Napoli.inA,conin. (LaPresse) TvPlay.itE ovviamente tra i nomi più dibattuti di queste settimane c’è anche quello di Massimiliano, attualmente senza contratto ma atteso a un pronto ritorno al lavoro.

Potrebbe interessarti anche:

Allegri ha dato l’ok: torna in Serie A, destinazione a sorpresa

Il ritorno di Massimiliano Allegri in Serie A si fa sempre più probabile: occhio alla big che ha già incassato l’ok dall’ex tecnico della Juve Ha lasciato la Juventus lo scorso 17 maggio, il giorno ...

Allegri torna in Serie A: altro che Juventus, è a un passo dall’acerrima rivale

In vista della prossima stagione, Massimiliano Allegri potrebbe ritornare in Serie A: altro che Juventus, andrà dalla rivale. La stagione di Massimiliano Allegri in Serie A non è terminata nei ...

Allegri torna in Serie A? L’ex Juve è in cima alla lista di una rivale dei bianconeri per la prossima stagione. Tutti i dettagli

di Redazione JuventusNews24Allegri potrebbe ripartire dalla Serie A e dal Milan dopo Conceicao. L’indiscrezione sul tecnico ex Juventus Conceicao è già al capolinea in casa Milan. Realisticamente, ...

Milan, colpo dal Giappone: pronto il regalo per Allegri. Allegri tra West Ham e Roma: futuro in bilico tra Serie A e Premier. Allegri può andare al Milan? La situazione e il possibile intreccio con Paratici. Gattuso e Allegri, clamoroso intreccio: "Sta parlando direttamente con lui" | .it. Bremer-Skriniar e gli altri: Juve-Inter, tutti gli intrecci di mercato presenti e futuri. Allegri tra Juventus, Inter e Real Madrid: l'intreccio per la panchina, con Zidane sullo sfondo. Ne parlano su altre fonti

Scrive blitzquotidiano.it: Allegri, l’annuncio del tecnico fa impazzire i tifosi: cosa è successo - Massimiliano Allegri è uno degli allenatori più corteggiati in vista della prossima stagione: l'annuncio fa impazzire i tifosi ...

tuttojuve.com comunica: Allegri-Milan, si può fare: l'ex Juve intrigato dal ritorno a Milano - Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, potrebbe essere il nome giusto per la panchina del Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri, che sarebbero vicini ad affidare il ruolo di ...

Si apprende da sportface.it: Torna Allegri in Serie A, conferma definitiva: lo voleva da anni - Ginnastica artistica: tutto pronto per il Trofeo Città di Jesolo 2025. Diretta su Sportface Tv Torna Allegri in Serie A, conferma definitiva: lo voleva da anni Chi è Jacopo Vasamì, ennesimo giovane ...