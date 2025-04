Odore troppo forte dell’avversaria tennista chiede di spruzzare deodorante – Video

tennista che si lamenta dell'Odore dell'avversaria. È successo a Rouen, dove si sta giocando il Wta 250, nelle fasi finali della partita, valida per il primo turno del torneo, tra la britannica Harriet Dart, numero 110 del mondo, e la francese Lois Boisson, 303esima del ranking. Dopo aver perso il primo set . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Unache si lamenta dell'dell'avversaria. È successo a Rouen, dove si sta giocando il Wta 250, nelle fasi finali della partita, valida per il primo turno del torneo, tra la britannica Harriet Dart, numero 110 del mondo, e la francese Lois Boisson, 303esima del ranking. Dopo aver perso il primo set .

Potrebbe interessarti anche:

Il "dazio" monetario dell'euro troppo forte: il nostro export frenato dal crollo del dollaro

Il biglietto verde in pochi giorni è sceso del 10% rispetto alla moneta unica europea. Le conseguenze negative per la Ue

La Pallavolo Grosseto ci prova ma poi cede. Il Tomei Livorno è davvero troppo forte

VOLLEYQuattordicesima sconfitta per la Pallavolo Grosseto Luca Consani che cede 3-0 in casa contro il Tomei Livorno nel turno di serie D femminile: 14-25, 21-25, 19-25. Ancora un ko per la giovane ...

La Vigor Seregno è troppo forte per Nts Informatica Rimini, ora si gioca per consolidare il terzo posto

Nts Informatica Basket Rimini esce sconfitta 74-53 contro la Vigor Seregno che si dimostra più forte in tutto. I lombardi hanno puntato tutto sulla difesa arcigna che è anche il punto debole di ...

"L'avversaria puzza", tennista si lamenta: scena surreale a Rouen - Video. Odore troppo forte dell’avversaria, tennista chiede di spruzzare deodorante – Video. Odore troppo forte dell’avversaria, tennista chiede di spruzzare deodorante – Video. Made in Italy, Ferrero riceve premio Leonardo. Premio Strega 2025, al via la gara: ecco la dozzina. Caso Santanchè-Visibilia, il Tribunale ai pm: “Capi d’imputazione da riscrivere”. Ne parlano su altre fonti