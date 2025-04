Made in Italy Ferrero riceve premio Leonardo

Leonardo a conferire a Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del Gruppo Ferrero, il prestigioso riconoscimento per il 2025. Da oltre vent’anni, il premio Leonardo – tra le principali iniziative a . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Una visione imprenditoriale lungimirante, un approccio innovativo, e una leadership che mette al centro le persone sono i principi che hanno portato il Comitatoa conferire a Giovanni, presidente esecutivo del Gruppo, il prestigioso riconoscimento per il 2025. Da oltre vent’anni, il– tra le principali iniziative a .

