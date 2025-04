Internews24.com - Serie A femminile, UFFICIALE il nuovo format 2025/26: rivoluzione per l’Inter Women, ecco cosa cambia

Leggi su Internews24.com

di Redazioneilper la stagione/26,i dettagli comunicati dalla FIGC con tutte le novità perUna nuovaè pronta a ‘investire’ la. Vediamo il comunicato diramato dalla FIGC. Tante le novità che riguarderanno anche.COMUNICATO – «L’Assemblea ha approvato ildellaper la stagione-26. Vista la riforma dei campionati femminili, con l’organico dellaA che passerà da 10 a 12 squadre e quello dellaB da 16 a 14, la-26 si svolgerà con un girone unico e partite di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate.L’assemblea ha definito anche ildella Coppa Italia-26. La competizione sarà aperta da un turno preliminare in gara secca che coinvolgerà le squadre neopromosse inB, seguito da un primo turno a cui parteciperanno i club diB e le ultime quattro squadre della graduatoria diA (di successiva pubblicazione) e da un secondo turno in cui entreranno in gioco le altre 8 squadre diA.