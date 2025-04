Best Movie Comics and Games 2025 il programma della quarta edizione

Best Movie Comics and Games 2025: il programma della quarta edizioneLa quarta edizione di Best Movie Comics and Games, fiera dedicata alla cultura pop in programma sabato 7 e domenica 8 giugno presso gli spazi di Superstudio Più nel cuore di Milano, si arricchisce con una line-up di ospiti d’eccezione.L’evento, organizzato e prodotto da Duesse Media Network, casa editrice della rivista Best Movie, con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale di Best Movie) e Paolo Sinopoli, si preannuncia uno degli appuntamenti più attesi per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, serie tv, cosplay, videoGames, giochi da tavolo, anime e collezionismo.Dopo gli annunci delle scorse settimane, tra cui Elia Nuzzolo, l’indimenticabile Max Pezzali della serie Sky Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 che sarà premiato con il Best Movie Award Miglior Attore, Zerocalcare, Giovanni Vernia, Federico Buffa e Bruno Bozzetto, si aggiungono ora nuovi protagonisti al ricchissimo cast di ospiti, a partire da una delle più grandi rivelazioni cinematografiche dell’anno, Celeste Dalla Porta, acclamata protagonista del film di Paolo Sorrentino Parthenope, che sarà premiata con il Best Movie Award Miglior Attrice. Leggi su Cinefilos.it and: ilLadiand, fiera dedicata alla cultura pop insabato 7 e domenica 8 giugno presso gli spazi di Superstudio Più nel cuore di Milano, si arricchisce con una line-up di ospiti d’eccezione.L’evento, organizzato e prodotto da Duesse Media Network, casa editricerivista, con la direzione artistica di Giorgio Viaro (responsabile editoriale di) e Paolo Sinopoli, si preannuncia uno degli appuntamenti più attesi per tutti gli appassionati di fumetti, cinema, serie tv, cosplay, video, giochi da tavolo, anime e collezionismo.Dopo gli annunci delle scorse settimane, tra cui Elia Nuzzolo, l’indimenticabile Max Pezzaliserie Sky Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883 che sarà premiato con ilAward Miglior Attore, Zerocalcare, Giovanni Vernia, Federico Buffa e Bruno Bozzetto, si aggiungono ora nuovi protagonisti al ricchissimo cast di ospiti, a partire da una delle più grandi rivelazioni cinematografiche dell’anno, Celeste Dalla Porta, acclamata protagonista del film di Paolo Sorrentino Parthenope, che sarà premiata con ilAward Miglior Attrice.

