Ars passa la norma che assegna premialità alle imprese che assumono donne disoccupate over 50

imprese che assumono disoccupate over 50 e che promuovono la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici. Questi due emendamenti, a firma della deputata M5S Roberta Schillaci, hanno avuto oggi il via libera dall'Ars. Palermotoday.it - Ars, passa la norma che assegna premialità alle imprese che assumono donne disoccupate over 50 Leggi su Palermotoday.it Punteggi aggiuntivi nella valutazione dei bandi e degli avvisi perche50 e che promuovono la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici. Questi due emendamenti, a firma della deputata M5S Roberta Schillaci, hanno avuto oggi il via libera dall'Ars.

Potrebbe interessarti anche:

"Artigianale è meglio": norma all’Ars per tutelare e valorizzare i microbirrifici siciliani

Una legge quadro che regolamenti, tuteli e promuova il settore del microbirrificio in Sicilia. E’ quanto emerge dall’incontro che in queste ore il vice presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana ...

La proposta di fare del 10 gennaio la Giornata nazionale dell'antiracket passa al vaglio dell'Ars

Fare del 10 gennaio la Giornata nazionale dell'antiracket: è la proposta del presidente della commissione Antimafia, all'Ars, Antonello Cracolici, approvata all'unanimità dai componenti della ...

Incandidabilità dei sindaci, Pd contro la norma: “Pronti a votare per cancellarla”

BARI/LECCE – La battaglia sulla modifica della legge elettorale pugliese che obbliga i sindaci a dimissioni anticipate per poter competere alle elezioni regionali resta al centro del dibattito ...

Ars, passa la norma che assegna premialità alle imprese che assumono donne disoccupate over 50. Battaglia sui contributi agli spettacoli in Sicilia: lo scandalo arriva anche su un comune del Messinese. L'Ars proroga le ex Province, alla guida soltanto dirigenti regionali. Aree industriali, approvata all'Ars la riforma dell'Irsap. L’Ars approva la Riforma Irsap, dimezzati i prezzi delle aree. Regione Sicilia, una legge per assegnare contributi agli enti di volontariato della Tabella H. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Poltrone scomode, l’Ars rinvia la riforma e la norma sul moltiplica-assessori nei Comuni - Così ieri l’Ars ha preso tempo ... E dopo il rinvio in commissione, se ne riparlerà dunque il 15 e 16 ottobre . La norma, già bocciata due settimane fa in commissione su input di Schifani ...

Si apprende da msn.com: Norme mancia all’Ars, il Mef chiede chiarimenti alla Regione siciliana - Il Mef ha inviato delle osservazioni alla Regione chiedendo chiarimenti sui contributi, di circa 50 milioni di euro, assegnati ... The post Norme mancia all’Ars, il Mef chiede chiarimenti ...

Nota di palermotoday.it: Ars, le "norme mancia" sotto la lente del ministero dell'Economia: a rischio 50 milioni di contributi elargiti in Finanziaria - Le cosiddette "norme mancia" finiscono sotto la lente del ... una buona parte dell'ultima manovra finanziaria approvata dall'Ars alla fine dello scorso anno - a rischio ci sono 22 articoli ...