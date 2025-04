Centro storico nella rete dei controlli anti droga finiscono due 40enni

Centro storico di Perugia per arginare i traffici di sostanze stupefacenti. nella rete sono finiti due 40enni - un cittadino algerino e uno italiano - che stavano armeggiando in via Pozzo Campana per poi tradirsi, con una agitazione sospetta. Perugiatoday.it - Centro storico, nella rete dei controlli anti-droga finiscono due 40enni Leggi su Perugiatoday.it La Polizia continua nell'opera del monitoraggio deldi Perugia per arginare i traffici di sostanze stupefacenti.sono finiti due- un cittadino algerino e uno italiano - che stavano armeggiando in via Pozzo Campana per poi tradirsi, con una agitazione sospetta.

