XIII edizione di Bianco Tanagro ad Auletta il ritorno del attesa sagra

Auletta (SA), si terrà la conferenza stampa di presentazione della XIII edizione di Bianco Tanagro, il festival del carciofo Bianco.Occasione preziosa per poter approfondire le novità del programma, ribadendo. Salernotoday.it - XIII edizione di Bianco Tanagro ad Auletta: il ritorno dell'attesa sagra Leggi su Salernotoday.it Venerdì 18 aprile, alle ore 11, all’ingresso del paese nel Largo Tre Petali ad(SA), si terrà la conferenza stampa di presentazionedi, il festival del carciofo.Occasione preziosa per poter approfondire le novità del programma, ribadendo.

Potrebbe interessarti anche:

MdS Editore apre le iscrizioni alla XIII edizione del concorso "Equilbri"

MdS Editore ha ufficialmente aperto le iscrizioni alla XIII Edizione del Concorso Artistico-Letterario "Equilibri", un evento di rilievo nel panorama culturale italiano che offre a scrittori e ...

Ciack si gira! Sabato e domenica Parma sarà il set della XIII edizione di I like Parma

Al via l’iniziativa dedicata al patrimonio culturale e alla storia della città: un weekend per conoscere e approfondire il legame tra Parma e il cinema, attraverso luoghi, protagonisti e film. ...

GrAudio edizione delle 19:30 del 27 gennaio

L'articolo GrAudio edizione delle 19:30 del 27 gennaio è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Auletta, presentazione 13^ edizione di Bianco Tanagro - Festival del carciofo bianco. Ad Auletta la XIII edizione di "Bianco Tanagro": madrina Adriana Volpe. Ad Auletta la XIII edizione di 'Bianco Tanagro': madrina Adriana Volpe. Allerta meteo per vento forte e mare agitato. Auletta, in fase organizzativa la XIII ed. di Bianco Tanagro. La Pro Loco recluta personale. Festa del Carciofo Bianco del Tanagro ad Auletta (SA). Ne parlano su altre fonti

Scrive napolivillage.com: XIII Bianco Tanagro: ecco il programma - L’inaugurazione della XIII edizione di Bianco Tanagro è in programma venerdì 25 aprile, alle ore 11, alla presenza delle istituzioni locali e ...

ilvescovado.it comunica: Ad Auletta la XIII edizione di "Bianco Tanagro": madrina Adriana Volpe - L'inaugurazione della XIII edizione di Bianco Tanagro è in programma venerdì 25 aprile, alle ore 11, alla presenza delle istituzioni locali e della conduttrice RAI Adriana Volpe, la quale riceverà il ...

Come scrive torresette.news: XIII Edizione del carciofo bianco del Tanagro nel borgo di Auletta (Sa) - Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" Chi già riceveva le nostre ...