Per le pensioni mancano 66 miliardi a causa degli stralci contributivi

Un rapporto del Comitato di Indirizzo e Vigilanza (Civ) dell’Inps ha segnalato la presenza di un debito da 6,6di euro per l’Istituto di Previdenza, che non era stato identificato in precedenza. Il passivo deriva dalle misure dio dei debiti con il fisco, che hanno rimosso alcuni crediti dell’Inps nei confronti delle imprese.Il Civ identifica anche quali misure hanno creato quali debiti, e avvisa il Governo che, nel prossimo futuro, sarà necessario trovare delle coperture nella “fiscalità generale“, cioè prese dalle tasse pagate dai cittadini ogni anno, ulteriori ai contributistici.I crediti deteriorati dell’InpsLa prima questione che il Civ ha affrontato nella seduta del 15 aprile 2025 è stata quella dei crediti deteriorati. Un riaccertamento dei crediti residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 ha verificato che varie eliminazioni e variazioni incideranno negativamente sul Rendiconto generale 2024 per 13,7di euro.