Aereo contro il Pirellone nel 2002 Abbiamo perso due colleghe preziose Annamaria e Alessandra Una tragedia che non dimenticheremo

tragedia del 18 aprile 2002. Quel giorno il grattacielo Pirelli, allora sede della Giunta di Regione Lombardia, fu colpito da un Aereo che lo sventrò all’altezza del 26° piano. In quella drammatica occasione persero la vita due avvocate, Annamaria Rapetti e Alessandra Santonocito mentre erano al lavoro proprio al 26° piano dell’edificio. Dopo il restauro del Palazzo è diventato il Piano della Memoria, uno spazio aperto dedicato al raccoglimento e alla riflessione. Alla commemorazione in data diversa, perché quest’anno il 18 aprile sarà Venerdì Santo, sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo, il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino e la collega dell’avvocatura Piera Pujatti che ha ricordato le vittime di quella sciagura. Ilgiorno.it - Aereo contro il Pirellone nel 2002: “Abbiamo perso due colleghe preziose, Annamaria e Alessandra. Una tragedia che non dimenticheremo” Leggi su Ilgiorno.it Milano – Oggi la Lombardia ha ricordato ladel 18 aprile. Quel giorno il grattacielo Pirelli, allora sede della Giunta di Regione Lombardia, fu colpito da unche lo sventrò all’altezza del 26° piano. In quella drammatica occasione persero la vita due avvocate,Rapetti eSantonocito mentre erano al lavoro proprio al 26° piano dell’edificio. Dopo il restauro del Palazzo è diventato il Piano della Memoria, uno spazio aperto dedicato al raccoglimento e alla riflessione. Alla commemorazione in data diversa, perché quest’anno il 18 aprile sarà Venerdì Santo, sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo, il vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino e la collega dell’avvocatura Piera Pujatti che ha ricordato le vittime di quella sciagura.

