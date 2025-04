Docenti favorevoli al middle management scolastico il 44 approva le figure intermedie Cicero ANCoDiS Bene così sia vero elemento di innovazione

middle management scolastico tra i Docenti italiani.L'articolo Docenti favorevoli al middle management scolastico: il 44% approva le figure intermedie. Cicero (ANCoDiS): “Bene così, sia vero elemento di innovazione” . Leggi su Orizzontescuola.it Un sondaggio nazionale condotto da SWG su commissione della Gilda degli Insegnanti ha rivelato dati significativi riguardo la percezione deltra iitaliani.L'articoloal: il 44%le): “, siadi” .

Middle management nella scuola, desiderato da alcuni e detestato da altri. Mancherebbero le economie aggiuntive in legge di bilancio 2025. Percorsi abilitanti e stipendi docenti: 'siamo l'unica categoria in cui si paga per lavorare'. Contratto scuola, 9 docenti su 10 ne vuole uno a parte per gli ATA. Il 69% desidera pari diritti tra precari e insegnanti di ruolo. Valditara: "Aumenti fino a 160 euro e incentiveremo il middle management. Bisogna assumere più docenti di sostegno. IA per personalizzare didattica, ma aiuterà anche le segreterie" [INTERVISTA]. Nel 2024 ben 6.425 cause vinte dall'Anief: oltre 15 milioni recuperati in difesa di docenti e ATA.

