Inchiesta Huawei pm pronti a revocare l8217arresto per Lucia Simeone ma dovrà andare in Belgio

Huawei. Leggi su Fanpage.it La collaboratrice dell'europarlamentare Fulvio Martusciello dovrebbe restare per due settimane a disposizione delle autorità belghe, con divieto di contatti con le altre persone coinvolte nell'indagine sulla presunta tangente

Inchiesta Huawei, Simeone ai domiciliari dopo l'interrogatorio

Ha risposto alle domande e ha ottenuto gli arresti domiciliari Lucia Simeone, assistente del parlamentare europeo di Forza Italia Fulvio Martusciello, finita in carcere due giorni fa nell'ambito ...

Inchiesta urbanistica, avvocatura Comune dai pm per parlare di San Siro e cantieri

Il capo dell’avvocatura del Comune di Milano, Antonello Mandarano, si è presentato oggi in Procura per un’interlocuzione informale con i pubblici ministeri che indagano sull’urbanistica della città ...

Inchiesta Huawei, Martusciello (FI) rinuncia a candidarsi in Campania dopo l’arresto della sua collaboratrice

L’europarlamentare e coordinare regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, non si candiderà alla presidenza della Regione Campania. Una decisione, presa dal forzista, dopo la notizia ...

