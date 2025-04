Pasquetta a Bastia Umbra tra tradizione e musica picnic in piazza e concerto di pizzica con Musica a Sud

Pasquetta all'insegna della convivialità e delle tradizioni popolari quella organizzata dal Comune di Bastia Umbra per lunedì 21 aprile 2025. Dalle ore 16:00, piazza Mazzini si trasformerà in un luogo d'incontro e di festa, con un ricco programma che unisce cultura, socialità e Musica dal vivo.A chiusura delle festività pasquali, Bastia invita cittadini e visitatori a vivere un pomeriggio diverso dal solito: niente gite fuori porta, ma un'accogliente proposta "dentro le porte" della città, pensata per favorire il piacere dello stare insieme. Il cuore dell'iniziativa sarà la "Merendella", un picnic urbano ispirato a un'antica usanza locale che vedeva le famiglie riunirsi per condividere gli avanzi delle tavole pasquali.Saranno messi a disposizione tavoli e panche da imbandire, con la raccomandazione – non senza un tocco di colore – di portare con sé le classiche tovaglie a quadri.

