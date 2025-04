Festival delle radici premio anche all’Abate di Montevergine

Festival delle radici non è solo un evento, ma una chiamata collettiva all’impegno e all’azione. Le radici per noi sono ispirazioni: rigenerazione, accoglienza, destinazione, innovazione, comunità e competenze. Sono i valori che guidano il lavoro di Glocal Think, un ecosistema che cresce dal basso e si nutre di relazioni. Oggi, vedere questa sala piena, con oltre 300 presenze tra amministratori, scuole, università, imprese e associazioni, è la prova concreta che quell’ecosistema, a livello nazionale, ormai esiste. Ma per costruire davvero il futuro dei territori servono strumenti: visione sistemica, investimenti nei servizi e nelle infrastrutture, formazione continua e strutture capaci di trasformare le idee in azioni. Solo così possiamo colmare i divari e generare impatti misurabili, sostenibili e condivisi. Anteprima24.it - “Festival delle radici”: premio anche all’Abate di Montevergine Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minuti“Ilnon è solo un evento, ma una chiamata collettiva all’impegno e all’azione. Leper noi sono ispirazioni: rigenerazione, accoglienza, destinazione, innovazione, comunità e competenze. Sono i valori che guidano il lavoro di Glocal Think, un ecosistema che cresce dal basso e si nutre di relazioni. Oggi, vedere questa sala piena, con oltre 300 presenze tra amministratori, scuole, università, imprese e associazioni, è la prova concreta che quell’ecosistema, a livello nazionale, ormai esiste. Ma per costruire davvero il futuro dei territori servono strumenti: visione sistemica, investimenti nei servizi e nelle infrastrutture, formazione continua e strutture capaci di trasformare le idee in azioni. Solo così possiamo colmare i divari e generare impatti misurabili, sostenibili e condivisi.

Potrebbe interessarti anche:

Premiati alla Camera dei Deputati i vincitori della prima edizione del premio Italia Radici nel mondo-Toto Holding

Venerdì 14 marzo nella sala del refettorio della Camera dei Deputati si è svolta la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio Italia radici nel mondo-Toto Holding, concorso di ...

Tony Strano, Premio “Migliore Interprete” al Cristian Music Festival di Sanremo

Grande successo per il nostro concittadino Tony Strano che ha conquistato il Premio “Migliore Interprete” al Cristian Music Festival di Sanremo con la canzone “VENTO”. La Kermesse si é svolta nel ...

Festival delle Radici 2025: un viaggio tra memoria, dialetto e identità

Il Festival delle Radici, celebrato in tre regioni d'Italia (Campania, Lazio, Trentino Alto Adige), chiude il suo viaggio in Irpinia, a Calitri: un ritorno alle origini per sentirsi a casa, ovunque ...