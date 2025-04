Miriam Leone compie 40 anni tra riflessioni profonde e un resort che far tremare il conto in banca

Miriam Leone celebra un traguardo importante con il cuore pieno di gioia (e un resort da 1500€ a notte) Per festeggiare il suo quarantesimo compleanno, la Leone ha scelto un’atmosfera da sogno: un resort esclusivo, il tramonto sulla spiaggia, e l’abbraccio delle persone che ama di più. In un breve ma intenso video condiviso sui social, l’attrice si mostra serena e radiosa, vestita con un abito leggero estivo, mentre balla a piedi nudi sulla sabbia, bacia il compagno Paolo e stringe tra le braccia il loro bambino.Un compleanno tra riflessioni e gratitudine“Grazie a tutti per gli auguri!” scrive nel post, accompagnando le immagini con parole piene di significato. “In questa ultima settimana, tra gli enta e gli anta e le considerazioni del caso, ho pensato all’irripetibilità di ogni attimo. 361magazine.com - Miriam Leone compie 40 anni: tra riflessioni profonde e un resort che far tremare il conto in banca Leggi su 361magazine.com celebra un traguardo importante con il cuore pieno di gioia (e unda 1500€ a notte) Per festeggiare il suo quarantesimo compleanno, laha scelto un’atmosfera da sogno: unesclusivo, il tramonto sulla spiaggia, e l’abbraccio delle persone che ama di più. In un breve ma intenso video condiviso sui social, l’attrice si mostra serena e radiosa, vestita con un abito leggero estivo, mentre balla a piedi nudi sulla sabbia, bacia il compagno Paolo e stringe tra le braccia il loro bambino.Un compleanno trae gratitudine“Grazie a tutti per gli auguri!” scrive nel post, accompagnando le immagini con parole piene di significato. “In questa ultima settimana, tra gli enta e gli anta e le considerazioni del caso, ho pensato all’irripetibilità di ogni attimo.

(Adnkronos) – Miriam Leone spegne oggi, lunedì 14 aprile, 40 candeline. L'attrice ed ex Miss Italia ha condiviso con i follower un post speciale sui social in cui ha ringraziato tutti per i messaggi

(Adnkronos) – Miriam Leone spegne oggi, lunedì 14 aprile, 40 candeline. L'attrice ed ex Miss Italia ha condiviso con i follower un post speciale sui social in cui ha ringraziato tutti per i messaggi

Miriam Leone compie 40 anni e festeggia questo traguardo importante con un nuovo capitolo della sua vita: quello da imprenditrice.

