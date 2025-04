Panorama.it - Stellantis: Rivolta dei soci contro la maxi liquidazione a Tavares, ma Elkann difende la scelta

Ladeidi minoranza disi è scatenatalache verrà pagata all’ex amministratore delegato, Carlo. Durante l’assemblea generale a Amsterdam, il 33,07% degli azionisti ha votatola politica dei compensi dei dirigenti, esprimendo il loro dissensoil rapporto sulla remunerazione, che include un compenso di 23,1 milioni di euro per il 2024 per, insieme a 20 milioni di euro e un indennizzo di 2 milioni per la sua partenza.Il compenso record si scontra con i risultati di gestione decisamente deludenti. Il voto favorevole die deifrancesi appare come un tentativo di chiudere una vicenda poco soddisfacente, scaricando tutte le responsabilità su. Questa mossa avrebbe evitato ulteriori polemiche e toni aspri.