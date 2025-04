FdI Una rotonda intitolata al filosofo Giovanni Gentile Polemica a Firenze il ministro Giuli Negarla è atto neoprimitivo

rotonda intitolata a Giovanni Gentile, il filosofo ritenuto, insieme a Mussolini, l’ideologo del fascismo. La proposta arriva dal vicepresidente del consiglio e consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, e la rotonda in questione è quella situata all’intersezione tra viale. Firenzetoday.it - FdI: “Una rotonda intitolata al filosofo Giovanni Gentile”. Polemica a Firenze, il ministro Giuli: “Negarla è atto neoprimitivo” Leggi su Firenzetoday.it Una, ilritenuto, insieme a Mussolini, l’ideologo del fascismo. La proposta arriva dal vicepresidente del consiglio e consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi, e lain questione è quella situata all’intersezione tra viale.

Potrebbe interessarti anche:

La mozione di FdI: "Una via intitolata a Sergio Ramelli"

Intitolare una via, o una piazza di San Donato a Sergio Ramelli, vittima dell’odio politico degli anni Settanta. Lo chiede, con una mozione da discutere in consiglio comunale, la sezione locale di ...

Firenze. Una rotonda per Giovanni Gentile: la proposta di Draghi (FdI)

“Un gesto di memoria storica e riconoscimento culturale” Una rotonda per Giovanni Gentile. È la proposta avanzata da Alessandro Draghi, capogruppo di Fratelli d’Italia, in occasione ...

25 aprile a Firenze: Fdi propone d’intitolare la rotonda dell’Affrico a Giovanni Gentile. E’ polemica in Palazzo Vecchio

Alessandro Draghi, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, vicepresidente dell'assemblea legislativa, ha proposto di intitolare la nuova rotonda "attualmente priva di toponimo e situata ...

Firenze: Draghi propone di intitolare una rotonda a Giovanni Gentile, il ministro Giuli: "Negare è atto neoprimitivo". Una rotonda per Giovanni Gentile. "Intitoliamo una rotonda al filosofo assassinato nel 1944". Carpi intitola una rotonda all’imprenditore Renato Crotti. Perugia, un mazzo di fiori bianchi per ricordare Sergio Ramelli. Intitola una piazza al maestro buddista Daisaku Ikeda: presente anche il Divin Codino \ FOTO. Ne parlano su altre fonti

ansa.it riferisce: Una rotonda per Giovanni Gentile, Giuli: 'Negarla è neoprimitivo' - Non si placa la polemica a Firenze seguita alla proposta di Fdi di intitolare una rotonda a Giovanni Gentile, il filosofo ritenuto con Mussolini l'ideologo del fascismo.

Segnala 055firenze.it: Firenze, la proposta di Draghi (FdI): 'Intitolare una rotonda a Giovanni Gentile'. Le repliche: 'Provocazione' - Un'intitolazione a Firenze per Giovanni Gentile. E' la proposta del consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi. “Il prossimo martedì 15 aprile ricorrerà l’anniversario dell’uccisione del filos ...

Lo riporta controradio.it: FdI propone intitolazione luogo a Gentile, polemica a Firenze - Polemiche a Firenze dopo che il consigliere di FdI a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e vicepresidente dell'assemblea legislativa, ...