Salernotoday.it - Pasqua 2025: il Mercato Coperto Arechi della Coldiretti apre tutti i giorni fino a Pasqua

Leggi su Salernotoday.it

In occasione delle festivitàli, ilCampagna Amicadi Salerno resterà aperto da mercoledì a sabato, dalle 8:30 alle 14, con prodotti freschi e genuini del territorio! L'appuntamento, dunque, è in Via Raffaele Lanzara, per riempire la tavolale con prodotti a km.