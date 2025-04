Ancelotti ampquotChampions decisiva per il mio futuro Non credo Con l039Arsenal voglio testa cuore e palleampquot

Ancelotti si appresta a vivere l`ennesima grande notte europea. Alla guida del Real Madrid, il tecnico italiano proverà a rendere reale. Leggi su Calciomercato.com Carlosi appresta a vivere l`ennesima grande notte europea. Alla guida del Real Madrid, il tecnico italiano proverà a rendere reale.

Potrebbe interessarti anche:

Grosseto-San Donato Tavarnelle: sfida decisiva per i playoff di Serie D

CALCIO SERIE DSarà tutto tranne che una passeggiata. Il secondo match casalingo consecutivo per il Grosseto si prospetta difficile. Se per battere la Fezzanese domenica scorsa è bastato un 2-0 ...

Castelfidardo in cerca di salvezza: sfida decisiva contro la Forsempronese

"Ci aspetta una partita difficilissima, ma cercheremo di ottenere quei punti che ci mancano per condurre in porto la nave". A parlare è Jacopo Morganti, uno dei veterani di un Castelfidardo che ...

Rugby reggiano: Valorugby in corsa playoff, sfida decisiva a Mogliano

Il weekend del rugby reggiano poggia su tre zampe. La zampa più importante al Quaggia Stadium di Mogliano, nella marca trevigiana, dove i Diavoli capitanati da Bertaccini cercano oggi pomeriggio ...

Scrive msn.com: Ancelotti: "Champions decisiva per il mio futuro? Non credo. Con l'Arsenal voglio testa, cuore e palle" - Carlo Ancelotti si appresta a vivere l`ennesima grande notte europea. Alla guida del Real Madrid, il tecnico italiano proverà a rendere reale l`ennesimo tentativo.