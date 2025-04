Panorama.it - Benson Boone al Coachella, l’omaggio a Freddie Mercury e ai Queen con “Bohemian Rhapsody”

Dopo l’esibizione spettacolare e fuori dagli schemi di Lady Gaga alValley Music and Arts Festival, ecco arrivare un’altra grande performance: quella di, il “golden boy” della musica americana. Con una sua caratteristica energia, tra acrobazie mozzafiato e un outfit che richiamava lo stile iconico diha regalato un tributo indimenticabile alla band che ha scritto la storia del rock.ha dato il via alla sua performance con, il leggendario brano dei, uscito il 31 ottobre 1975 come primo singolo dell’album A Night at the Opera. Durante l’esibizione, il pubblico ha accolto con entusiasmo l’apparizione a sorpresa di Brian May, che si è unito sul palco. Un momento straordinario che ha conquistato sia il pubblico che la critica, un tributo sincero e sentito agli artisti che hanno cambiato il volto della musica mondiale.