Sorrento Avellino tutto rinviato ancora in bilico sede e modalità della gara

ancora nessuna decisione ufficiale sulla sede della gara tra Sorrento e Avellino, in programma nel prossimo turno di campionato e che potrebbe risultare decisiva per la promozione in cadetteria dei biancoverdi. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, riunitosi quest’oggi per esaminare le possibili soluzioni legate all’organizzazione dell’incontro, ha preferito rinviare ogni decisione a domani.Al momento restano sul tavolo diverse ipotesi. La prima è quella di confermare la partita a Potenza, sede già individuata dal Sorrento per le gare interne, ma a porte chiuse per ragioni di ordine pubblico. L’alternativa è rappresentata dallo spostamento su campo neutro, con due opzioni che hanno preso quota nelle ultime ore: lo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, che avrebbe già incassato il parere favorevole sia della società ciociara che dell’amministrazione comunale, e il “Nuovo Romagnoli” di Campobasso. Anteprima24.it - Sorrento-Avellino, tutto rinviato: ancora in bilico sede e modalità della gara Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutinessuna decisione ufficiale sullatra, in programma nel prossimo turno di campionato e che potrebbe risultare decisiva per la promozione in cadetteria dei biancoverdi. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, riunitosi quest’oggi per esaminare le possibili soluzioni legate all’organizzazione dell’incontro, ha preferito rinviare ogni decisione a domani.Al momento restano sul tavolo diverse ipotesi. La prima è quella di confermare la partita a Potenza,già individuata dalper le gare interne, ma a porte chiuse per ragioni di ordine pubblico. L’alternativa è rappresentata dallo spostamento su campo neutro, con due opzioni che hanno preso quota nelle ultime ore: lo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, che avrebbe già incassato il parere favorevole siasocietà ciociara che dell’amministrazione comunale, e il “Nuovo Romagnoli” di Campobasso.

