VIDEO Buco in sanità Proietti La manovra mi soddisfa No ma è il meglio che potevamo fare per voltare pagina

manovra finanziaria. La Regione Umbria lo ha fatto l'11, il giorno dopo una seduta fiume in consiglio regionale. La manovra introduce diverse novità, alcuni aumenti, ma anche, ricorda la presidente Proietti, dei miglioramenti per le fasci di. Perugiatoday.it - VIDEO Buco in sanità, Proietti: "La manovra mi soddisfa? No, ma è il meglio che potevamo fare per voltare pagina" Leggi su Perugiatoday.it Il 15 aprile era il termine ultimo per promulgare unafinanziaria. La Regione Umbria lo ha fatto l'11, il giorno dopo una seduta fiume in consiglio regionale. Laintroduce diverse novità, alcuni aumenti, ma anche, ricorda la presidente, dei miglioramenti per le fasci di.

