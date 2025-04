Accordo completamente chiuso colpo Napoli firma in arrivo

colpo di mercato per il Napoli: Accordo completamente chiuso e firma in arrivo secondo quanto annunciato dall’esperto di mercato.Il Napoli è già attivissimo sul calciomercato. Il club azzurro avrà infatti molto da investire, in considerazione del “tesoretto” a disposizione sommando quanto ricavato dalla cessione di Kvaratskhelia a gennaio e dalla futura cessione di Osimhen (per cui ci sono novità al riguardo). Manna sta così pianificando già le mosse più importanti, con investimenti che potrebbero coinvolgere praticamente tutti i reparti.Marianucci-Napoli, definiti tutti i dettagliIl primo colpo sembra essere già definito: si tratta di Luca Marianucci dell’Empoli, ieri avversario degli azzurri sul campo. La conferma era arrivata anche dall’agente del calciatore, ma in queste ore i club stanno definendo tutti i dettagli propedeutici alle firme: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’Accordo è stato completamente chiuso in queste ore, con firma sul contratto che avverrà nel mese di maggio. Spazionapoli.it - “Accordo completamente chiuso”, colpo Napoli: firma in arrivo Leggi su Spazionapoli.it Arriva undi mercato per ilinsecondo quanto annunciato dall’esperto di mercato.Ilè già attivissimo sul calciomercato. Il club azzurro avrà infatti molto da investire, in considerazione del “tesoretto” a disposizione sommando quanto ricavato dalla cessione di Kvaratskhelia a gennaio e dalla futura cessione di Osimhen (per cui ci sono novità al riguardo). Manna sta così pianificando già le mosse più importanti, con investimenti che potrebbero coinvolgere praticamente tutti i reparti.Marianucci-, definiti tutti i dettagliIl primosembra essere già definito: si tratta di Luca Marianucci dell’Empoli, ieri avversario degli azzurri sul campo. La conferma era arrivata anche dall’agente del calciatore, ma in queste ore i club stanno definendo tutti i dettagli propedeutici alle firme: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’è statoin queste ore, consul contratto che avverrà nel mese di maggio.

Potrebbe interessarti anche:

Gaza, migliaia di sfollati bloccati al valico da Israele: accesso chiuso fino a un accordo sul rilascio di Arbel Yehud. Le immagini dal drone

Riprese aeree degli abitanti di Gaza che si radunano mentre aspettano di attraversare il territorio a nord. Israele ha affermato che Hamas ha violato l’accordo di cessate il fuoco, entrato in vigore ...

Ucraina: fonti Casa Bianca, se accordo non è chiuso visita Zelensky inutile

Washington (Usa), 26 feb. (LaPresse) – Se l’accordo sulle risorse minerarie dell’Ucraina non è finalizzato, la visita di Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca è inutile. E’ quanto riferisce una fonte ...

Ultim’ora Juve, colpo Osimhen: accordo chiuso al 95 per cento

Obiettivo di mercato della Juve, Victor Osimhen continua a far faville in terra turca e a far parlare di sé. I bianconeri sognano il colpo da 90, ma la concorrenza si fa sempre più spietata. Victor ...

Colpo di scena al Golf Club Crema: salta l’accordo con Mantova. E non si riparte. Ternana: il primo colpo è il reatino Andrea Vallocchia. Chiuso l’accordo per Vincenzo Millico. Colpo Al-Nassr: accordo chiuso per Jhon Duran. Sky - Colpo Milan, chiuso l'accordo per Joao Felix! Via libera per Okafor in azzurro. Colpo di scena nel centrodestra, Agrigento apripista per un accordo su candidati nelle ex Province ma Fratelli d'Italia smentisce. Accordo raggiunto, firma col Milan: chiuso il grande colpo di mercato, ecco i dettagli dell’affare. Ne parlano su altre fonti

Segnala juvelive.it: Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: chiuso un altro colpo - Calciomercato Juventus, accordo raggiunto. I bianconeri hanno chiuso un altro colpo. Ecco l’incasso di Giuntoli. Mentre la Juventus sta giocando contro l’Empoli in Coppa Italia, cercando di staccare ...

Riporta msn.com: Accordo raggiunto, l’Inter ha chiuso l’operazione: che colpo! - L'accordo prevede che Sucic resti in prestito alla Dinamo fino a... Continua a leggere Accordo raggiunto, l’Inter ha chiuso l’operazione: che colpo! su Notizie Inter ...

sportface.it comunica: Ultim’ora Juve, colpo Osimhen: accordo chiuso al 95 per cento - I bianconeri sognano il colpo da 90, ma la concorrenza si fa sempre più spietata ... Secondo Nlebem l’affare è chiuso al 95% e sarà difficile per la Juventus sperare in quel 5% di fallimento, anche ...