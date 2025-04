La prof morta nell’incendio per un guasto al frigo a processo due manager Lg quel modello ancora nelle case e mai ritirato

manager della filiale Italiana del gruppo Lg sono imputati nel processo per la morte di Eliana Rozio, provocata da una guasto al frigorifero che aveva fatto scoppiare un incendio. La tragedia avvenne il 27 giugno 2020, quando l’insegnante di lingue di 46 anni morì intossicata nel suo appartamento a Beinasco, nel Torinese. L’udienza preliminare si aprirà giovedì 17 aprile con i due manager di Lg che dovranno rispondere alle accuse di omicidio colposo, incendio colposo e violazione del «codice del consumatore» del 2005.Nuove indagini dopo l’opposizione della famigliaInizialmente, la Procura di Torino aveva richiesto l’archiviazione del caso, ma la famiglia della vittima, assistita dagli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone e Alessandra Torreri, ha ottenuto lo svolgimento di ulteriori accertamenti che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio. Leggi su Open.online Duedella filiale Italiana del gruppo Lg sono imputati nelper la morte di Eliana Rozio, provocata da unaalrifero che aveva fatto scoppiare un incendio. La tragedia avvenne il 27 giugno 2020, quando l’insegnante di lingue di 46 anni morì intossicata nel suo appartamento a Beinasco, nel Torinese. L’udienza preliminare si aprirà giovedì 17 aprile con i duedi Lg che dovranno rispondere alle accuse di omicidio colposo, incendio colposo e violazione del «codice del consumatore» del 2005.Nuove indagini dopo l’opposizione della famigliaInizialmente, la Procura di Torino aveva richiesto l’archiviazione del caso, ma la famiglia della vittima, assistita dagli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone e Alessandra Torreri, ha ottenuto lo svolgimento di ulteriori accertamenti che hanno portato alla richiesta di rinvio a giudizio.

