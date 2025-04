Cristiano Sena campione del mondo a squadre con la nazionale U20 di sciabola

Cristiano Sena, classe 2005, 200 centimetri di determinazione e talento, che ha conquistato il titolo mondiale Under 20 a squadre nella rassegna iridata di Wuxi, in Cina. Sena ha brillato insieme ai compagni Matteo Galassi, Fabio Mastromarino e Marco Francesco Locatelli in una cavalcata trionfale che ha portato l’Italia sul tetto del mondo nella specialità della spada maschile a squadre. Un percorso netto e avvincente, che ha visto gli azzurrini battere con autorità Svezia, Corea, Francia e poi l’Ungheria in una semifinale da brividi, rimontando ben otto stoccate di svantaggio con sangue freddo e cuore. In finale, il capolavoro: 45-37 contro il Canada, sigillo definitivo di un torneo da incorniciare. Leggi su Corrieretoscano.it WUXI (CINA) – A distanza di oltre un secolo, la spada livornese torna a tingersi d’oro grazie anche al talento cristallino di, classe 2005, 200 centimetri di determinazione e talento, che ha conquistato il titolo mondiale Under 20 anella rassegna iridata di Wuxi, in Cina.ha brillato insieme ai compagni Matteo Galassi, Fabio Mastromarino e Marco Francesco Locatelli in una cavalcata trionfale che ha portato l’Italia sul tetto delnella specialità della spada maschile a. Un percorso netto e avvincente, che ha visto gli azzurrini battere con autorità Svezia, Corea, Francia e poi l’Ungheria in una semifinale da brividi, rimontando ben otto stoccate di svantaggio con sangue freddo e cuore. In finale, il capolavoro: 45-37 contro il Canada, sigillo definitivo di un torneo da incorniciare.

